В среду, 1 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"1 февраля в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.