В Киеве сегодня без осадков, днем до -4°

08:30, 1 февраля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 февраля, в столице днем до -4°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -4° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.

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