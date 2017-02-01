Сегодня в Украине без осадков, на востоке до -8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.
В столице сегодня без осадков, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
Во Львове 1 февраля облачно с прояснениями, температура воздуха днем +2°. Ветер южный, слабый.
На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер южный и юго-западный, до 5.9 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -8°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду небольшая облачность, днем -8°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке без осадков, температура днем -8°. Ветер западный, до 3.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°