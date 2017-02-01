Сегодня в Украине без осадков, на востоке до -8° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.

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В столице сегодня без осадков, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Во Львове 1 февраля облачно с прояснениями, температура воздуха днем +2°. Ветер южный, слабый.

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В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер южный и юго-западный, до 5.9 м/с.

На востоке до -8° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -8°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем -8°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -8°. Ветер западный, до 3.8 м/с.

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