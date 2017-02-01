Сегодня в Украине без осадков, на востоке до -8° (карта)

08:00, 1 февраля 2017
1388
0

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -8°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Во Львове 1 февраля облачно с прояснениями, температура воздуха днем +2°. Ветер южный, слабый.

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидается небольшая облачность. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер южный и юго-западный, до 5.9 м/с.

УНИАН
На востоке до -8° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -8°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -5°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем -8°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке без осадков, температура днем -8°. Ветер западный, до 3.8 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине местами ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео) Вместо дорог - провалы и реки: в США сильные дожди привели к наводнениям (фото, видео)
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж) В Японии произошло мощное землетрясение: трое погибших, более 200 раненых (фоторепортаж)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
751 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей