В Киеве завтра без осадков, днем до -4°

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в столице без осадков, температура воздуха днем до -4°.

В Киеве завтра днем до -4° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 февраля, в Украине без осадков. На востоке ночью до -12°.

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