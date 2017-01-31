В Киеве завтра без осадков, днем до -4°

19:00, 31 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля в столице без осадков, температура воздуха днем до -4°.

зима, снег, погода / Фото: УНИАН
В Киеве завтра днем до -4° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°.

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 февраля, в Украине без осадков. На востоке ночью до -12°. 

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