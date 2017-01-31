В Украине завтра без осадков, на востоке ночью до -12° (видеопрогноз)

18:30, 31 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 февраля, в Украине без осадков. На востоке ночью до -12°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Во Львове 1 февраля переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. Ветер южный, слабый.

На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -7°, днем +4°, ветер южный и юго-западный, до 5.9 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -8°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -12°, днем -5°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -8°, днем -2°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -11°, днем -8°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -11°, днем -8°. Ветер западный, до 3.8 м/с.

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