В Украине завтра без осадков, на востоке ночью до -12° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 февраля, в Украине без осадков. На востоке ночью до -12°.

Иллюстрация / Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

Во Львове 1 февраля переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. Ветер южный, слабый.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

В Виннице в среду без осадков. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -7°, днем +4°, ветер южный и юго-западный, до 5.9 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -10°, днем -8°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -12°, днем -5°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -8°, днем -2°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -11°, днем -8°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -11°, днем -8°. Ветер западный, до 3.8 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.