В результате схода снежных лавин в Таджикистане погибли семь человек
За последние несколько дней в Таджикистане сошло 40 снежных лавин, погибли семь человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КЧС Таджикистана.
На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности
В ведомстве сообщили, что 28 января на автотрассах Ишкашим-Хорог, Вахдат-Рашт-Джиргиталь, Душанбе-Худжанд были зарегистрированы сходы лавин. В результате погибли два человека. 29 января спасатели извлекли из обрыва на глубине 150 метров тела четырех людей. Еще один человек погиб в машине, которая попала под лавину.
Всего из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Душанбе-Худжанд было заблокировано более 200 автомашин. Спасатели эвакуировали около 800 человек.
Отмечается, что лавинная опасность сохранится еще на протяжении нескольких дней.
Напомним, количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.
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