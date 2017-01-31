В понедельник, 30 января, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9.

У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 33 километрах на северо-восток от города Порт-Орли. Очаг землетрясения залегал на глубине 70,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.