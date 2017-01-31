На автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -11°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -11°.

На автодорогах Украины без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -7°… -1°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, переменная облачность.

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На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -7° …0°. В среду на этом маршруте без осадков, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -11°, солнечно. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до -7°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -11°. 1 февраля на этом направлении облачно с прояснениями, температура -8°… -4°.

По маршруту Киев – Черновцы переменная облачность, -7° … -1°. По данному направлению в среду без осадков, температура до -4°.

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