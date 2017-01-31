На Сицилии эвакуировали школы из-за землетрясения близ вулкана Этна

В понедельник, 30 января, ученики и преподаватели средних школ, находящихся в итальянских городках Рагална, Николози и Бронте рядом с действующим вулканом Этна на Сицилии, были эвакуированы после серии подземных толчков.

Вулкан Этна / laterradeisogni.com

В понедельник утром в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии зафиксировали более 50 колебаний земной поверхности, в том числе подземный толчок магнитудой 3,5 который ощущался жителями многих населенных пунктов в провинции Катания.

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Информации о жертвах и разрушения не поступало, однако местные власти решили принять меры предосторожности и дали указание эвакуировать школы, находящиеся вблизи от эпицентра землетрясения, передает "РИА Новости" со ссылкой на местную газету La Sicilia.

Напомним, количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.