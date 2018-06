Непогода привела к многочисленным ДТП в Пенсильвании, есть погибшие

По данным полиции штата, на автомагистрали I-80 произошла авария с участием не менее 20 автомобилей, в результате которой погиб человек, передает The Weather Channel.

На автотрассе I-83 из-за сильного снегопада в ДТП попали более 50 машин, также один человек погиб.

Отмечается, что из-за снежного шторма в Пенсильвании произошли десятки мелких аварий, а на северо-востоке штата в понедельник были закрыты школы.

Front of the multi-vehicle pile up on I-80 @WJACTV pic.twitter.com/EPrjzX7NGe