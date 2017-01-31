Непогода привела к многочисленным ДТП в Пенсильвании, есть погибшие
Из-за сложных погодных условий в американском штате Пенсильвания произошло несколько ДТП, погибли два человека.
По данным полиции штата, на автомагистрали I-80 произошла авария с участием не менее 20 автомобилей, в результате которой погиб человек, передает The Weather Channel.
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На автотрассе I-83 из-за сильного снегопада в ДТП попали более 50 машин, также один человек погиб.
Отмечается, что из-за снежного шторма в Пенсильвании произошли десятки мелких аварий, а на северо-востоке штата в понедельник были закрыты школы.
Front of the multi-vehicle pile up on I-80 @WJACTV pic.twitter.com/EPrjzX7NGe— Bridget McClure (@BridgetWJAC) January 30, 2017
Напомним, как минимум 18 человек погибли из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи.
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