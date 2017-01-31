Непогода привела к многочисленным ДТП в Пенсильвании, есть погибшие

11:31, 31 января 2017
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Из-за сложных погодных условий в американском штате Пенсильвания произошло несколько ДТП, погибли два человека.

ДТП в Пенсильвании / twitter.com @BridgetWJAC
ДТП в Пенсильвании / twitter.com @BridgetWJAC

По данным полиции штата, на автомагистрали I-80 произошла авария с участием не менее 20 автомобилей, в результате которой погиб человек, передает The Weather Channel.

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На автотрассе I-83 из-за сильного снегопада в ДТП попали более 50 машин, также один человек погиб.

Отмечается, что из-за снежного шторма в Пенсильвании произошли десятки мелких аварий, а на северо-востоке штата в понедельник были закрыты школы.

Напомним, как минимум 18 человек погибли из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи.

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