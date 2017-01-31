В Грузии из-за непогоды без электроэнергии остались более 5 тысяч потребителей (видео)

10:31, 31 января 2017
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Из-за сильного снегопада в Аджарии без света света остались более 5 тысяч абонентов.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Также подача электроэнергии ограничена в небольшой части районов региона Самегрело и Имеретии, передает "Новости-Грузия".

В электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia сообщили, что их технические бригады работают в чрезвычайном режиме.

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"Электроэнергия стабильно подается всем жизненно важным объектам и районным центрам", - говорится в сообщении.

Из-за снегопада уже несколько дней закрыт международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели. Также не работает морской порт Батуми.

В школах из-за сложных погодных условий приостановлен учебный процесс. В районе Хуло пришлось закрыть 15 школ, в Шуахеви - 11, в Кеда - 15, в Хелвачаури - 16, в Кобулети - 19. Кроме того, закрыты большинство детских садов региона.

Напомним, в результате ледяного шторма, охватившего на прошлой неделе восточную канадскую провинцию Нью-Брансуик, без света остались 133 тыс. семей.
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