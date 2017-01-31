В Грузии из-за непогоды без электроэнергии остались более 5 тысяч потребителей (видео)
Из-за сильного снегопада в Аджарии без света света остались более 5 тысяч абонентов.
Также подача электроэнергии ограничена в небольшой части районов региона Самегрело и Имеретии, передает "Новости-Грузия".
В электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia сообщили, что их технические бригады работают в чрезвычайном режиме.
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"Электроэнергия стабильно подается всем жизненно важным объектам и районным центрам", - говорится в сообщении.
Из-за снегопада уже несколько дней закрыт международный аэропорт Батуми имени Александра Картвели. Также не работает морской порт Батуми.
В школах из-за сложных погодных условий приостановлен учебный процесс. В районе Хуло пришлось закрыть 15 школ, в Шуахеви - 11, в Кеда - 15, в Хелвачаури - 16, в Кобулети - 19. Кроме того, закрыты большинство детских садов региона.
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