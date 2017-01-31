В двух областях из-за морозов отменили занятия в школах

Из-за сильных морозов в Новомосковске Днепропетровской области отменили занятия в школах.

На Харьковщине и Днепропетровщине из-за морозов отменили занятия в школах / УНИАН

Для учеников младшей школы вынужденные каникулы продлятся до среды. Такое решение накануне принял городской отдел образования, сообщает ТСН.

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Также до среды будут отдыхать учащиеся 1-4 классов Харьковщины - им отменили уроки со вчерашнего дня.

Напомним, сегодня днем на востоке страны синоптики обещают до 14 градусов мороза.