КГГА предупреждает о гололедице на дорогах столицы
Сегодня, 31 января, на дорогах Киева ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°
"31 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Также отмечается, что для уборки снега и льда с автодорог, улиц и тротуаров города находятся в готовности 590 единиц техники и 4529 человек.
Напомним, во вторник, 31 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.
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