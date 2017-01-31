КГГА предупреждает о гололедице на дорогах столицы

09:30, 31 января 2017
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Сегодня, 31 января, на дорогах Киева ожидается гололедица.

Фото УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

"31 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Также отмечается, что для уборки снега и льда с автодорог, улиц и тротуаров города находятся в готовности 590 единиц техники и 4529 человек.

Напомним, во вторник, 31 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.

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