В Киеве сегодня днем до -5°, без осадков

08:30, 31 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в столице днем до -5°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -5° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -9°. Ветер южный, до 3.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:35, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 31 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.

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