В Украине сегодня без осадков, на востоке до -14° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.
В столице сегодня без осадков, днем -5°. Ветер южный, до 3.5 м/с
Во Львове 31 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем +1°. Ветер южный, слабый.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -1°. Ветер южный, до 4.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ожидается небольшая облачность. Температура -3°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -2°, ветер переменный, до 3.6 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер северный и юго-западный, легкий.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем -11°. Ветер переменный, легкий.
В Северодонецке без осадков, температура днем -11°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +18°
-
Днепр+30°... +18°
-
Донецк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +19°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+27°... +16°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +18°
-
Черновцы+27°... +19°