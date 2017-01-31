В Украине сегодня без осадков, на востоке до -14° (карта)

08:00, 31 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 января, в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -14°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -5°. Ветер южный, до 3.5 м/с

Во Львове 31 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем +1°. Ветер южный, слабый.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -1°. Ветер южный, до 4.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник ожидается небольшая облачность. Температура -3°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -2°, ветер переменный, до 3.6 м/с.

УНИАН
На востоке до -14° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер северный и юго-западный, легкий.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем -11°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -11°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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