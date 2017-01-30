На Харьковщине прогнозируют 30-градусные морозы

Ночью 31 января в Харьковской области прогнозируется холодная погода с температурой ночью до -33 градусов мороза, днем - 15-17 градусов мороза. На дорогах - гололедица.

На Харьковщине ожидаются сильные морозы / Фото УНИАН

Так, на территории области произошло существенное понижение температуры воздуха - до 26 градусов мороза - и порывистый ветер до 15-20 м/с, говорится на сайте ХОГА.

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30 января температура воздуха ночью по области 23-28° мороза, днем было 13-18° мороза.

Ученики младших классов общеобразовательных школ города Лозовая в Харьковской области прекращают учебный процесс с 30 января, передает Восточный дозор.

У пресс-службе Лозовского горсовета на Харьковщине рассказали, что если температура понизится до -24 мороза, будут приостановлены занятия и для старшеклассников.