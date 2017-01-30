В Украину идет потепление до +3°
Ближайшей ночью в Украине трещать морозы, а уже 3 февраля ожидается потепление.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ночь на вторник на востоке до -20-28 градусов. Преимущественно в Украине -10-19 градусов. Завтра днем -5-12, на востоке до -15, на западе 0-5 мороза.
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Кроме того, синоптик обещает, что с 1 февраля ожидается ослабление морозов, лишь на востоке они еще задержатся.
"Так, чтобы ощутимо и тотально - 3 февраля днем уже значительно веселее, -3+3 градуса. Но снег", - прогнозирует Диденко.
По данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет практически без осадков. Ближе к выходным в стране немного потеплеет.
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