В Киеве завтра без осадков, днем до -5°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 января, в столице без осадков, температура воздуха днем до -5°.

В Киеве завтра днем до -5° / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -9°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -

Ветер южный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:35, а зайдет в 16:48.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине без осадков. На востоке ночью до -21°.

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