Завтра в Украине без осадков, на востоке ударят 20-градусные морозы (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Украине без осадков. На востоке ночью до -21°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -13°, днем -5°. Ветер южный, до 3.5 м/с.
Во Львове 31 января переменная облачность, ночью -4°, днем +1°. Ветер южный, слабый.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°. Ветер южный, до 4.6 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью -16°, днем -3°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -6°, днем -2°, ветер переменный, до 3.6 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -18°, днем -13°. Ветер северный и юго-западный, легкий.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -18°, днем -12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -10°, днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -15°, днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -19°, днем -11°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -18°, днем -12°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°