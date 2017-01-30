Завтра в Украине без осадков, на востоке ударят 20-градусные морозы (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Украине без осадков. На востоке ночью до -21°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью -13°, днем -5°. Ветер южный, до 3.5 м/с.

Во Львове 31 января переменная облачность, ночью -4°, днем +1°. Ветер южный, слабый.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью -6°, днем -1°. Ветер южный, до 4.6 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью -16°, днем -3°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -6°, днем -2°, ветер переменный, до 3.6 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -18°, днем -13°. Ветер северный и юго-западный, легкий.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -18°, днем -12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -10°, днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью -15°, днем -5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.5 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -19°, днем -11°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра ожидается солнечная погода. Температура ночью -18°, днем -12°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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