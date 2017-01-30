Наводнения на юге Таиланда: число жертв возросло до 91

В результате наводнений, которые начались на юге Таиланда еще в декабре, погиб 91 человек.

Наводнение в Таиланде / Reuters

Глава департамента по предупреждению стихийных бедствий страны сообщил, что пропавшими без вести все еще числятся три человека, передает The Nation.

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Всего из-за стихии пострадали 1,8 млн человек в 6 тысячах населенных пунктов. Некоторые районы в стране до сих пор остаются затопленными.

Напомним, проливные дожди привели к наводнению в районах центральной части Южной Америки.