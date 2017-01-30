Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья

15:15, 30 января 2017
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В течение 3-6 февраля вследствие ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния на реках Закарпатской области ожидается постепенное повышение уровней воды.

УНИАН
Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

"Ожидается постепенное разрушение ледового покрова (преимущественно на реках равнинной территории области), ледоход, возле мостов и на участках сужения русел - образование заторов льда с мимолетными повышениями уровней воды на 0,5-1,5 м без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине будет практически без осадков. Ближе к выходным в стране немного потеплеет.

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