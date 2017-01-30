У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

14:31, 30 января 2017
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В воскресенье, 29 января, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр подземных толчков располагался в 100 километрах на северо-восток от острова Рауль. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.

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