На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°

13:00, 30 января 2017
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -14°.

На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru
На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -7°… -5°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, переменная облачность.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -6° …+1°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до -14°, солнечно. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -6°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -14°. 31 января на этом направлении облачно с прояснениями, температура -12°… -5°.

По маршруту Киев – Черновцы переменная облачность, -6° … -2°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до -5°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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