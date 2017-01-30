На популярных украинских маршрутах без осадков, на востоке температура до -14°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины без осадков, на востоке температура до -14°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -7°… -5°. Завтра на этом маршруте температура до -5°, переменная облачность.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -6° …+1°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до -14°, солнечно. Завтра на данном маршруте снегопад, температура до -6°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура в дороге до -14°. 31 января на этом направлении облачно с прояснениями, температура -12°… -5°.
По маршруту Киев – Черновцы переменная облачность, -6° … -2°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до -5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°