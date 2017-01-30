Из-за тумана в Индии столкнулись 30 транспортных средств

12:11, 30 января 2017
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В воскресенье, 29 января, на автомагистрали Джайпур-Агра (Индия) в ДТП столкнулись 30 автомобилей.

ДТП из-за тумана в Индии / NDTV
ДТП из-за тумана в Индии / NDTV

В результате происшествия погиб один человек, еще 15 получили травмы, сообщает телеканал NDTV.

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ДТП произошло в 25 км от города Джайпур (штат Раджастхан). В столкновении участвовали легковые автомобили, автобусы и грузовики.

Причиной ДТП  стал сильный туман.

Напомним, на прошлой неделе в лондонских аэропортах отменили ряд авиарейсов из-за тумана, который охватил большинство территории юга Англии.

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