Из-за тумана в Индии столкнулись 30 транспортных средств
В воскресенье, 29 января, на автомагистрали Джайпур-Агра (Индия) в ДТП столкнулись 30 автомобилей.
В результате происшествия погиб один человек, еще 15 получили травмы, сообщает телеканал NDTV.
Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)
ДТП произошло в 25 км от города Джайпур (штат Раджастхан). В столкновении участвовали легковые автомобили, автобусы и грузовики.
Причиной ДТП стал сильный туман.
Напомним, на прошлой неделе в лондонских аэропортах отменили ряд авиарейсов из-за тумана, который охватил большинство территории юга Англии.
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