Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

11:29, 30 января 2017
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Сегодня, 30 января, на дорогах столицы ожидается гололедица.

Киевлян предупреждают о ожаледицю на дорогах / УНИАН
Киевлян предупреждают о ожаледицю на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"30 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

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В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 30 января в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -16°.

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