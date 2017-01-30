Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

Сегодня, 30 января, на дорогах столицы ожидается гололедица.

Киевлян предупреждают о ожаледицю на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"30 января в Киеве ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Читайте также Погода на неделю: в Украине практически без осадков, к выходным немного потеплеет (карта)

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 30 января в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -16°.