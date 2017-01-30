Погода на неделю: в Украине практически без осадков, к выходным немного потеплеет (карта)
На этой неделе в Украине будет практически без осадков. Ближе к выходным в стране немного потеплеет.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине осадков не ожидается. Теплее всего будет на западе - до +1°. В восточных областях температура опустится до -16°. В центре страны днем столбик термометра опустится до -14°. На севере днем до -14°, в южных регионах до -9°.
Во вторник, 31 января, по всей стране облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет на западе страны - до +2°.
В среду, 1 февраля, в Украине немного потеплеет, осадков не ожидается. В Сумской и Черниговской областях ночью столбик термометра опустится до -11°. Теплее всего будет на западе - до 5 градусов тепла.
В четверг в западных областях ожидается снегопад. Ночью по стране -16°...-1°, днем на западе и юге до +4°.
В пятницу в восточных и южных областях ожидается снег, местами с дождем. На юге температура днем до +7°, в остальных регионах днем -5°...+4°.
4 и 5 февраля местами синоптики прогнозируют осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на севере и востоке - до -5°, на остальной территории -4°...0°. Днем температура по стране -2°...+5°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине -1°...+6°.
Народный прогноз
30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. "Не верь теплу на Антона - морозно будет". 31 января - Афанасия и Кирилла. В народе говорили: "афанасьевские морозы шуток шутить не любят". На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
В Украине сегодня без осадков, на востоке похолодает до -16° (карта)
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль. 2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
4 февраля - Тимофей-полузимник. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы. 5 февраля - считалось, если в этот день птицы сидят на снегу, то близка оттепель.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +18°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +15°
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Житомир+28°... +19°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +16°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +18°
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Черновцы+27°... +19°