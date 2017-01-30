В результате крупнейших лесных пожаров в истории Чили погибли 11 человек

Масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек.

Пожары в Чили / Reuters

Об этом сообщила президент страны Мишель Бачелет.

Читайте также В Чили прибыл самый большой пожарный самолет (фото)

Огонь уничтожил 480 тыс. га леса, хозяйств и построек в семи регионах страны. Борьбой с разбушевавшимся пламенем заняты более 9 тысяч пожарных, передает Русская служба BBC.

"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории страны", - заявила Бачелет.

Отмечается, что пожарам предшествовала неожиданно сильная засуха, которую активисты-экологи связывают с изменением климата. По подозрению в поджогах арестованы более 30 человек.

Не менее 2 тысяч чилийцев вынужденно переселились в убежища.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга, там около четырех тысяч жителей которого остались без крова.

Напомним, лесные пожары в американском штате Теннесси нанесли ущерб в $500 миллионов.