В результате крупнейших лесных пожаров в истории Чили погибли 11 человек
Масштабные лесные пожары в Чили привели к гибели 11 человек.
Об этом сообщила президент страны Мишель Бачелет.
В Чили прибыл самый большой пожарный самолет (фото)
Огонь уничтожил 480 тыс. га леса, хозяйств и построек в семи регионах страны. Борьбой с разбушевавшимся пламенем заняты более 9 тысяч пожарных, передает Русская служба BBC.
"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории страны", - заявила Бачелет.
Отмечается, что пожарам предшествовала неожиданно сильная засуха, которую активисты-экологи связывают с изменением климата. По подозрению в поджогах арестованы более 30 человек.
Не менее 2 тысяч чилийцев вынужденно переселились в убежища.
Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга, там около четырех тысяч жителей которого остались без крова.
Напомним, лесные пожары в американском штате Теннесси нанесли ущерб в $500 миллионов.
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