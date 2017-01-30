Сегодня днем в Киеве до -6°, без осадков

08:30, 30 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 января, в столице днем до -6°, без осадков.

УНИАН
В Киеве днем до -6° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -6°, вечером - до -11°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 16:46.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -16°.

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