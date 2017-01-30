В Украине сегодня без осадков, на востоке похолодает до -16° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 30 января в Украине без осадков. Холоднее всего будет на востоке - до -16°.

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В столице сегодня без осадков, днем -6°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

Во Львове 30 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем +1°. Ветер южный, слабый.

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В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер южный и юго-западный, до 5.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник ожидается небольшая облачность. Температура -5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем -6°, ветер переменный, до 7.5 м/с.

На востоке сегодня до -16° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -13°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем -8°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -14°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -8°. Ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в понедельник небольшая облачность, днем -15°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке без осадков, температура днем -15°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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