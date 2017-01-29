Украинцев предупредили о гололедице и тумане в воскресенье

01:05, 29 января 2017
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В западных областях прогнозируют видимость 200-500 метров из-за тумана.

В воскресенье прогнозируют туман / УНИАН
В воскресенье прогнозируют туман / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«29 января на дорогах страны гололедица, ночью и утром в западной части туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за гололеда в Ровенской и Хмельницкой областях ограничено движение транспорта.

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