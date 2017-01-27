Похолодание в Днепре: горожанам напомнили, как избежать обморожения (инфографика)

Днепропетровщину охватили 20-градусные морозы. Получить переохлаждение и даже обморожение в такие холода – проще простого. Как уберечься, напомнили в Областном центре здоровья.

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"Одевайтесь многослойно. Одежда и обувь не должны давить. Обязательно носите шапку и шарф. Питайтесь питательно, но не переедайте. Перед выходом на улицу пейте горячий чай с лимоном. Смажьте лицо и руки жирным кремом", - информирует пресс-служба Днепровской ОГА.

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В пресс-службе также напомнили, что на морозе нельзя курить и употреблять алкоголь. Это вызывает спазм капилляров конечностей и увеличивает теплоотдачу.

"Потеря чувствительности кожи, чувство покалывания и пощипывания, побеление кожи могут свидетельствовать об обморожении. В более тяжелых случаях появляются пузырьки. При обморожении ни в коем случае нельзя растирать поврежденное место снегом или варежкой – это может нанести вред чувствительной коже. Не следует активно массировать конечности, греть их у камина или очень горячей водой. Это может вызвать сильную боль и отмирание тканей", - добавили в ОГА.

Так, при легком обморожении можно согреть пораженный участок чуть теплой водой. Далее - укутать пораженную часть тела сухой теплой материей и дать ей согреться постепенно. Надо пить больше теплых напитков: чай, молоко, бульон. Алкоголь - табу.

"Если вы заметили серьезные изменения кожи или большой участок поражения, почувствовали сильную боль – немедленно обратитесь в больницу", - резюмировали в пресс-службе.