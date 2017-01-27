В двух областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за гололеда

17:17, 27 января 2017
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В Ривненской и Хмельницкой областях из-за неблагоприятных погодных условий введено временное ограничение на движение транспорта.

В двух областях Украины временно ограничили движение транспорта через неблагоприятные погодные условия / УНИАН
В двух областях Украины временно ограничили движение транспорта через неблагоприятные погодные условия / УНИАН

"По информации Укравтодора, в связи с неблагоприятными погодными условиями, дождь при минусовой температуре, гололед, и с целью недопущения возникновения ДТП и образования заторов введено временное ограничение движения тяжеловесного автотранспорта и автобусов на автодорогах", - сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

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Так, в Ривненской области с 15 час. 30 мин. 27 января ограничено движение на автомобильной дороге Р-05 Городище-Ровно-Староконстантинов на участке км 165+367 – км 208+79.

В Хмельницкой области с 14 час. 27 ограничено движение на автодорогах государственного и местного значения на территории 17 районов, а именно: Волочиского, Красиловского, Городокского, Ярмолинецкого, Дунаевецкого, Белогорского, Славутского, Изяславского, Полонского, Теофипольского, Шепетовского, Староконстантиновского, Летичевского, Виньковецкого, Деражнянского, Старосинявского и Хмельницкого.

Согласно сообщению, на территории областей работают бригады Укравтодора.

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