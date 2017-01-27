В Одессе лед сковал набережную "Ланжерона" (фоторепортаж)

В морозный зимний день замерзшая набережная на пляже "Ланжерон" пустует.

На морском побережье накануне выходных малолюдно, передает местный сайт 048.

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Ценители фотосессий наслаждаются широким простором. А больше всех довольны птицы - они настоящие герои фотосессий.

Пляж "Ланжерон" - второй по популярности после "Аркадии" в Одессе. Он раскинулся рядом с морским портом в центре города.

Ранее в Одессе из-за нарушений норм строительства в курортной Аркадии сошел оползень, под угрозой обрушения оказались частные жилые дома.