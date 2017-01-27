В Одессе лед сковал набережную "Ланжерона" (фоторепортаж)

16:26, 27 января 2017
1566
0

В морозный зимний день замерзшая набережная на пляже "Ланжерон" пустует.

На морском побережье накануне выходных малолюдно, передает местный сайт 048.

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

Ценители фотосессий наслаждаются широким простором. А больше всех довольны птицы - они настоящие герои фотосессий.

Пляж "Ланжерон" - второй по популярности после "Аркадии" в Одессе. Он раскинулся рядом с морским портом в центре города. 

Ранее в Одессе из-за нарушений норм строительства в курортной Аркадии сошел оползень, под угрозой обрушения оказались частные жилые дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей