В Хмельницкой области ограничили движение грузовиков и автобусов из-за сильной гололедицы
В ряде районов Хмельницкой области введено ограничение на движение грузовых автомобилей и автобусов из-за сложных погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.
Подчеркивается, что сейчас на части территории Хмельницкой области идет дождь при минусовой температуре, что вызывает сильную гололедицу.
На выходных в Украине без осадков, в воскресенье на востоке до -16° (карта)
«Для обеспечения безопасности дорожного движения с 14.00 27 января в северных и центральных районах Хмельницкой области (Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий) ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автомобильных дорогах общего пользования», - говорится в сообщении.
Нацполиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, не подвергать себя опасности, дождаться ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Кроме того, государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») из-за ухудшения погодных условий ограничило движение по дорогам местного и государственного значения в Хмельницкой области.
«Из-за неблагоприятных погодных условий (выпадение дождя при минусовой температуре) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного и местного значения в северной и центральной частях области (Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий районы)», - говорится в сообщении.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+26°... +14°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Ровно+29°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +12°
-
Тернополь+26°... +15°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницкий+28°... +15°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+27°... +17°