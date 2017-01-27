В Хмельницкой области ограничили движение грузовиков и автобусов из-за сильной гололедицы

15:55, 27 января 2017
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В ряде районов Хмельницкой области введено ограничение на движение грузовых автомобилей и автобусов из-за сложных погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

Подчеркивается, что сейчас на части территории Хмельницкой области идет дождь при минусовой температуре, что вызывает сильную гололедицу.

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«Для обеспечения безопасности дорожного движения с 14.00 27 января в северных и центральных районах Хмельницкой области (Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий) ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автомобильных дорогах общего пользования», - говорится в сообщении.

Нацполиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, не подвергать себя опасности, дождаться ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Кроме того, государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») из-за ухудшения погодных условий ограничило движение по дорогам местного и государственного значения в Хмельницкой области.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (выпадение дождя при минусовой температуре) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного и местного значения в северной и центральной частях области (Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий районы)», - говорится в сообщении.

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