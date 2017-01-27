Число жертв пожара в Чили возросло до десяти, огонь разрушил город (видео)

14:22, 27 января 2017
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Среди погибших пятеро пожарных, двое полицейских и три местных жителя.

Жертвами масштабного лесного пожара в Чили уже стали 10 человек, огонь разрушает прилегающие к зоне бедствия деревни.

В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)

Об этом сообщает Daily Times.

От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов, передает Русская служба ВВС.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

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