Число жертв пожара в Чили возросло до десяти, огонь разрушил город (видео)

Среди погибших пятеро пожарных, двое полицейских и три местных жителя.

Жертвами масштабного лесного пожара в Чили уже стали 10 человек, огонь разрушает прилегающие к зоне бедствия деревни.

Читайте также В Аргентине продолжают бушевать масштабные лесные пожары (видео)

Об этом сообщает Daily Times.

От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов, передает Русская служба ВВС.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.