Ледяной шторм обесточил 133 тыс. домов на востоке Канады

В результате ледяного шторма, охватившего во вторник восточную канадскую провинцию Нью-Брансуик, без света остались 133 тыс. семей.

В настоящее время свыше 57 тыс. домов по-прежнему обесточены, сообщает CTV News.

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Деревья, дома, и линии электропередачи покрылись слоем льда. Также серьезно от непогоды пострадал Акадийский полуостров. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Улицы расчищают от поваленных под тяжестью льда веток деревьев и оборванных линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за бури более 230 тысяч домов остались без электроэнергии.