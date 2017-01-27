На автодорогах Украины сегодня снег, в воскресенье на востоке до -11°

13:00, 27 января 2017
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На популярных украинских маршрутах сегодня пройдет снег, на востоке в воскресенье температура опустится до -11°. 

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня снег, температура до -4°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура -1°...+2°. В воскресенье переменная облачность, до +2°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня местами пройдет снег, температура в дороге -7°... -1°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до -4°. В воскресенье по этому маршруту облачно с прояснениями, местами ясно, температура в дороге -1°... +2°.

На выходных в Украине без осадков, в воскресенье на востоке до -16° (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня также снег. Температура в дороге -8°... -1°.  Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура -4°... 0°. В воскресенье без осадков, до -11°.

На Мариупольском направлении вместами сегодня снег, температура -10°...-1°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, температура -10°… 0°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня снегопад. Температура в дороге -3°… 0°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, температура -1°…0°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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