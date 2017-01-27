Наводнения на филиппинском острове Минданао унесли жизни 8 человек

На филиппинском острове Минданао стихия унесла жизни 8 человек.

Об этом сообщает The Mindanao Daily Mirror.

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Также трое людей пострадали. Некоторые 24 дома также были полностью или частично разрушены. Власти подсчитывают ущерб, нанесенный инфраструктуре и сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что в Малайзии из-за наводнений эвакуированы более 10 тысяч человек.