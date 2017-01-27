Проливные дожди вызвали наводнения в Боливии и Перу

11:57, 27 января 2017
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Проливные дожди привели к наводнению в районах центральной части Южной Америки. 

Об этом сообщает Аljazeera.

Кроме Боливии и Перу, также пострадала Чили.

Наводнение в кубинской Гаване (фоторепортаж)

По словам свидетелей, в одном из городов Боливии водитель микроавтобуса был ранен, когда река протащила его автомобиль более чем на 50 метров.

Местное правительство говорит, что аварийные бригады были развернуты для оказания помощи пострадавшим жителям.

На юге Перу сильные дожди вызвалимассовые наводнения в городе Ика. 

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