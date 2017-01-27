Проливные дожди вызвали наводнения в Боливии и Перу

Проливные дожди привели к наводнению в районах центральной части Южной Америки.

Об этом сообщает Аljazeera.

Heavy rain has caused widespread flooding in Peru, with more severe weather expected in the coming weeks. #9News pic.twitter.com/NOxTD66Ed9 — Nine News Australia (@9NewsAUS) January 26, 2017

Кроме Боливии и Перу, также пострадала Чили.

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По словам свидетелей, в одном из городов Боливии водитель микроавтобуса был ранен, когда река протащила его автомобиль более чем на 50 метров.

Местное правительство говорит, что аварийные бригады были развернуты для оказания помощи пострадавшим жителям.

На юге Перу сильные дожди вызвалимассовые наводнения в городе Ика.