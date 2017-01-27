На выходных в Украине без осадков, в воскресенье на востоке до -16° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков. В некоторых регионах будет холодно, в воскресенье на востоке ночью до -16°.
В столице в субботу переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем 0°. В воскресенье также без осадков, -12°...0°.
Во Львове завтра без осадков, ночью -8°, днем +1°. В воскресенье ясно, -11°...+2°.
В Луцке в субботу ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -8°, днем +1°, также облачно с прояснениями.
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В Виннице в субботу облачно, температура воздуха -6°...0°. В воскресенье -7°…0°, без осадков.
Одесситам в субботу обещают небольшую облачность. Температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье -8°...+2°, переменная облачность.
В Харькове в субботу переменная облачность, температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье -23°...-11°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -8°, днем -4°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -23°...-6°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, -8°...-4°. В воскресенье -13°...-2°, небольшой снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -10°, днем -5°. В воскресенье солнечно, температура -19°…-8°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -17°, днем -6°. В воскресенье температура -27°…-13°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -7°. В воскресенье -28°...-14°, практически безоблачно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу практически безоблачно, температура ночью -13°, днем 0°. В воскресенье солнечно, ночью -15°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -10°, днем +1°. В воскресенье ясно, ночью -11°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до 0°. В воскресенье температура ночью -5°, ясно.
В Сваляве завтра без осадков, ночью -11°, а днем +1°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+3°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°