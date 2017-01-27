Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

08:56, 27 января 2017
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В столице 27 января ожидается снег, на дорогах - гололедица.

Об єтом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Украине местами снег, холоднее всего будет на востоке.

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