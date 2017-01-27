В Киеве сегодня снег, днем до -1°

08:30, 27 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в столице прогнозируют снег, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°. 

Ветер переменный, до 4.8 м/с.

Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление

Сегодня солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Украине местами снег, холоднее всего будет на востоке.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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