В Киеве сегодня снег, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в столице прогнозируют снег, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

Ветер переменный, до 4.8 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Украине местами снег, холоднее всего будет на востоке.

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