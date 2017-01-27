В Украине сегодня местами снег, на востоке днем до -10°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в Украине местами ожидается снегопад. Холоднее всего будет на востоке – днем до -10°.

В Киеве сегодня снег, днем -1°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

Во Львове 27 января без осадков, днем -4°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно, снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

Прогноз на 27 января / УНИАН

В Виннице в пятницу снег. Температура днем -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

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Одесситам сегодня обещают снег. Температура днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.

В Харькове 27 января снег, температура днем до -8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Днепре сегодня без осадков. Температура днем -8°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -4°. Ветер переменный, до 1.7 м/с.

Жителям Мариуполя осадков не обещают, температура днем -6°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Краматорске пасмурно, температура днем -10°, ветер западный и юго-западный, легкий.

В Северодонецке сегодня также пасмурно. Температура днем -10°. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.

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