В Украине сегодня местами снег, на востоке днем до -10°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в Украине местами ожидается снегопад. Холоднее всего будет на востоке – днем до -10°.
В Киеве сегодня снег, днем -1°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
Во Львове 27 января без осадков, днем -4°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня пасмурно, снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.
В Виннице в пятницу снег. Температура днем -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление
Одесситам сегодня обещают снег. Температура днем -3°, ветер северный и северо-западный, до 4.6 м/с.
В Харькове 27 января снег, температура днем до -8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Днепре сегодня без осадков. Температура днем -8°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура днем -4°. Ветер переменный, до 1.7 м/с.
Жителям Мариуполя осадков не обещают, температура днем -6°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
В Краматорске пасмурно, температура днем -10°, ветер западный и юго-западный, легкий.
В Северодонецке сегодня также пасмурно. Температура днем -10°. Ветер западный и юго-западный, до 3.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°