"Это не рекорд": в Днепр идут 25-градусные морозы

До -25 °С обещают в Днепре в ближайшую неделю.

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Завтра в Днепре еще будут туманы и +1 °С, но уже начнется штормовой ветер, который принесет холодный арктический воздух и мороз, цитирует начальника Днепровского регионального центра по гидрометеорологии Василия Гринчака Dp.vgorode.ua.

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Уже 26 января ночная температура -11 .. -16 °С, а днем будет еще холоднее до -17 мороза. Но самый холодный день этой недели 27 января – ночная температура опустится до – 25 °С. Затем 28 января пойдет снег и немного «потеплеет» до 0 °С, а 29 числа снова ударит мороз до - 23 °С.

«Но это не рекорд, ведь морозы ниже 25градусов бывают каждую зиму - улыбается Гринчак. – А абсолютный минимум по Днепру был зарегистрирован в январе 1940 года и составил -38,2 °С».