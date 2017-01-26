В Киеве завтра снег, днем до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в столице прогнозируют снег, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

Ветер северо-западный и западный, до 4.5 м/с.

Читайте также Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление

Завтра солнце в столице взойдет в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Украине местами снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.