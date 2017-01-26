В Киеве завтра снег, днем до -1°

19:00, 26 января 2017
848
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в столице прогнозируют снег, температура воздуха днем до -1°.

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°. 

Ветер северо-западный и западный, до 4.5 м/с.

Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление

Завтра солнце в столице взойдет в 07:40, а зайдет в 16:41.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Украине местами снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей