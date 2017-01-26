В Украине завтра местами снег, на востоке ночью до -20°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в Украине местами ожидается снегопад. Холоднее всего будет на востоке – ночью до -20°.
В Киеве завтра снег, ночью -5°, днем -1°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
Во Львове 27 января без осадков, ночью -7°, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 3.3 м/с.
В Виннице в пятницу снег. Температура ночью -5°, днем -3°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -5°, днем -2°, ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.
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В Харькове 27 января снег, температура ночью -11°, днем -8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Днепрезавтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -8°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью -10°, днем -5°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
Жителям Мариуполя осадков не обещают, температура ночью -12°, днем -6°. Ветер северный и западный, до 4.3 м/с.
В Краматорске завтра без осадков, температура ночью -15°, днем -9°, ветер западный и северо-западный, легкий.
В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью -17°, днем -9°. Ветер западный, до 2.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°