В Украине завтра местами снег, на востоке ночью до -20°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 января, в Украине местами ожидается снегопад. Холоднее всего будет на востоке – ночью до -20°.

В Киеве завтра снег, ночью -5°, днем -1°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

Во Львове 27 января без осадков, ночью -7°, днем -4°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -3°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, до 3.3 м/с.

В Виннице в пятницу снег. Температура ночью -5°, днем -3°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -5°, днем -2°, ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

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В Харькове 27 января снег, температура ночью -11°, днем -8°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Днепрезавтра без осадков. Температура ночью -12°, днем -8°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью -10°, днем -5°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

Жителям Мариуполя осадков не обещают, температура ночью -12°, днем -6°. Ветер северный и западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске завтра без осадков, температура ночью -15°, днем -9°, ветер западный и северо-западный, легкий.

В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью -17°, днем -9°. Ветер западный, до 2.6 м/с.

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