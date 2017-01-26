Океан и лава: захватывающее видео извержения гавайского вулкана Килауэа в воду

16:00, 26 января 2017
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Американские фотографы Джек Фаско и Марк Джейкобс сняли извержение кратера Халемаумау гавайского вулкана Килауэа. 

Об этом сообщает на сайте Macphun.

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Как рассказали фотографы, дневные съемки заняли около 12 часов. После они сняли ночной таймлапс.

Кратер вулкана / macphun.com/blog/lavalapse
Кратер вулкана / macphun.com/blog/lavalapse

Отмечается, что это были тяжелые съемки. Халемаумау извергается в воду, поэтому кажется, что океан горит.

Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.

Высота Килауэа — 1247 м над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана на глубину около 5 км.

Ранее фотограф снял на видео небесные огни с высоты 10 километров.

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