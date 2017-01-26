Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление

Завтра днем, 27 января, ожидается -7-12 градусов мороза, на северо-востоке - до -14. А на севере Украины уже начнется потепление.

Атмосферный фронт принесет снег в Украину / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Но вот на севере Украины уже начнется потепление. Днем столбики термометров поднимутся до -2-6 градусов. Это уже явный реверанс хоть и далекой, но весне", - прогнозирует она.

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Кроме того, завтра ожидается снег, гололедица и мороз.

"Снег принесет атмосферный фронт и он, снег, будет падать периодически, на западе и юге маловероятен", - написала Диденко.

В Киеве пятница будет облачной, местами со снегом, ближайшей ночью мороз до -12 градусов, а завтра днем в столице потеплеет до -2-4 градусов.

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в Украине стало значительно холоднее. Холоднее всего днем на севере – до -13°.