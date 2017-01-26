Атмосферный фронт принесет снег в Украину, на север придет потепление
Завтра днем, 27 января, ожидается -7-12 градусов мороза, на северо-востоке - до -14. А на севере Украины уже начнется потепление.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Но вот на севере Украины уже начнется потепление. Днем столбики термометров поднимутся до -2-6 градусов. Это уже явный реверанс хоть и далекой, но весне", - прогнозирует она.
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Кроме того, завтра ожидается снег, гололедица и мороз.
"Снег принесет атмосферный фронт и он, снег, будет падать периодически, на западе и юге маловероятен", - написала Диденко.
В Киеве пятница будет облачной, местами со снегом, ближайшей ночью мороз до -12 градусов, а завтра днем в столице потеплеет до -2-4 градусов.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 января, в Украине стало значительно холоднее. Холоднее всего днем на севере – до -13°.
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Днепр+23°... +11°
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Житомир+27°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Полтава+23°... +13°
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