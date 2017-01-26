На автодорогах Украины сегодня без осадков, на востоке до -11°

13:00, 26 января 2017
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На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на востоке температура опустится до -11°. Завтра обещают снегопад.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -8°...-4°. Завтра на этом маршруте снег, температура -3°...-1°.

На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -9°... -2°. В пятницу на этом маршруте местами снег, температура -6°…-1°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге -11°...-7°. Завтра по этому маршруту снег, температура -8°... -1°.

В Украине сегодня морозы, на севере днем до -13°

На Мариупольском направлении облачно с прояснениями, температура -11°...-4°. Завтра по этому маршруту также снегопад, температура -10°...-1°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -9°…-5°. В пятницу на этом маршруте снег, температура -3°...-1°.

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