На автодорогах Украины сегодня без осадков, на востоке до -11°
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на востоке температура опустится до -11°. Завтра обещают снегопад.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура -8°...-4°. Завтра на этом маршруте снег, температура -3°...-1°.
На трассе Киев - Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге -9°... -2°. В пятницу на этом маршруте местами снег, температура -6°…-1°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге -11°...-7°. Завтра по этому маршруту снег, температура -8°... -1°.
В Украине сегодня морозы, на севере днем до -13°
На Мариупольском направлении облачно с прояснениями, температура -11°...-4°. Завтра по этому маршруту также снегопад, температура -10°...-1°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -9°…-5°. В пятницу на этом маршруте снег, температура -3°...-1°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+29°... +15°
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Киев+26°... +14°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Ровно+29°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +12°
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Тернополь+26°... +15°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницкий+28°... +15°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+27°... +17°