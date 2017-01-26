В Армении снежная буря заблокировала ряд дорог

12:19, 26 января 2017
970
0

Снежная буря заблокировала ряд дорог в Армении. Согласно сообщению, закрыты перевал Варденяц и межобщинные дороги в Арагацотне. 

Об этом сообщает Новости-Армения со ссылкой на МЧС республики.

В Украину возвращается снег, северные области заденет циклон

Кроме того, труднопроходимы Тигранашенский серпантин, дороги Сараван-"Зангер", межобщинные дороги сел Ернджатап, Шоганк, Меликгюх. На 30-36 км-е участка дороги Сотк-Карвачар – голодед. 

В МЧС отметили, что на трассе Сараван-"Зангер", в городах Апаран (Арагацотн), Егегнадзор, Джермук (Вайоц Дзор), Каджаран, Горис, Сисиан (Сюник), Араратской и Ширакской областях идет снег. 

Ранее в Испании прошли сильнейшие снегопады за последние 35 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Лента новостей