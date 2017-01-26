В Армении снежная буря заблокировала ряд дорог

Снежная буря заблокировала ряд дорог в Армении. Согласно сообщению, закрыты перевал Варденяц и межобщинные дороги в Арагацотне.

Об этом сообщает Новости-Армения со ссылкой на МЧС республики.

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Кроме того, труднопроходимы Тигранашенский серпантин, дороги Сараван-"Зангер", межобщинные дороги сел Ернджатап, Шоганк, Меликгюх. На 30-36 км-е участка дороги Сотк-Карвачар – голодед.

В МЧС отметили, что на трассе Сараван-"Зангер", в городах Апаран (Арагацотн), Егегнадзор, Джермук (Вайоц Дзор), Каджаран, Горис, Сисиан (Сюник), Араратской и Ширакской областях идет снег.

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